Napoli, è già vigilia: Ancelotti (squalificato) recupera tre infortunati

Momento delicatissimo per il Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo l'immeritato pareggio interno con l'Atalanta, e nel bel mezzo delle polemiche in città per l'operato dell'arbitro Giacomelli e del VAR Banti, la squadra è chiamata a resettare tutto a 24 ore dalla sfida sul campo della Roma che è un altro match spartiacque in ottica quarto posto. Il Napoli sarà di scena senza Ancelotti - squalificato per "aver contestato una decisione arbitrale" - per un provvedimento che non ha fatto altro che alimentare ulteriori polemiche visto che il tecnico in realtà ha provato a calmare gli animi nel finale convulso con l'Atalanta.

Il lavoro di Ancelotti ed il suo staff dovrà essere principalmente psicologico per risollevare la squadra, uscita decisamente delusa e sconfortata dalla gara con l'Atalanta, ma le notizie confortanti sono la prova straordinaria ed ulteriori tre recuperi per il tecnico dopo quello di Maksimovic, a segno nell'ultima sfida. Ancelotti infatti potrà contare su Mario Rui a sinistra, che potrà riportare la catena di spinta a sinistra bloccando Di Lorenzo a destra come avveniva brillantemente fino ad un mese fa, ma anche l'ex Manolas al centro della difesa con Koulibaly. In panchina potrebbe esserci anche Hysaj - ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo -, alternativa utile in panchina per mettere fine all'emergenza terzini che è andata avanti per un bel po'. Nulla di grave per Allan, che però non sarà della gara, quindi possibile conferma in blocco del centrocampo con in attacco il ritorno di Mertens, probabilmente in coppia con Milik, in un momento brillantissimo con quattro gol nelle ultime tre partite.