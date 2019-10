Napoli e il caso Insigne. Un segnale di Ancelotti per tutto il gruppo

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al deludente pareggio (0-0) ottenuto in Belgio dal Napoli contro il Genk, soffermandosi però sull'esclusione di Lorenzo Insigne (finito a sorpresa in tribuna). L’ufficialità - si legge - è arrivata da una fonte interna alla società: Insigne sta bene, ma va in tribuna perché i test atletici sostenuti in questi giorni ne hanno evidenziato uno stato di forma precario, non ancora ai massimi livelli. Dunque, trattasi di un’esclusione tecnica. Una scelta forte - conclude La Gazzetta - Ancelotti ha lanciato un segnale deciso all'intero gruppo: chi non dimostra di stare bene, di essere reattivo, resterà fuori.