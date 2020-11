Napoli e Inter a braccetto contro le NazionalI: vogliono negare i giocatori per la Nations League

Secondo quanto riportato da Il Mattino, in settimana il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, forte del suo ruolo all'interno dell'ECA (associazione dei maggiori club calcistici europei) e delle dichiarazioni di Marotta rilasciate a margine della sfida contro il Parma, farà ulteriori pressioni sull'UEFA per cercare di annullare gli impegni delle Nazionali in un momento così delicato per l'aumento dei contagi in giro per l'Europa. De Laurentiis è stato il primo a porre il problema già a cominciare dal ritiro estivo, ma Ceferin non ha intenzione di tornare sui propri passi. Scontato aspettarsi qualche colpo di scena, col presidente azzurro che ribadirà il concetto di non voler rischiare che altri calciatori possano tornare dagli impegni internazionali contagiati dal Covid.