© foto di Imago/Image Sport

Non solo Napoli e Juventus nella corsa a James Rodriguez. Secondo quanto riporta The Independent, infatti, nelle ultime ore l'Arsenal avrebbe effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Il trequartista colombiano si trova attualmente in prestito al Bayern Monaco dal Real Madrid e in questa stagione ha collezionato finora tredici presenze con tre gol e due assist.