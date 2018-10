Napoli e Liverpool, idea Muniain: il basco è in scadenza con l'Athletic

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Liverpool è pronto all'offerta per Iker Muniain. Talento basco di casa Athletic Club de Bilbao, il venticinquenne va in scadenza in estate e per questo Jurgen Klopp sta monitorando la situazione. Sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli, che avrebbe pronta un'offerta per il giocatore.Il classe '95 di Pamplona è alla società basca dalla giovanissima età di 10 anni. Negli scorsi giorni era emerso, per Muniain, anche l'interessamento della Roma del ds Monchi.