Napoli, è ora di fare sul serio. Con l'Arsenal vietato sbagliare

Non è il momento migliore della storia recente del Napoli e i risultati lo testimoniano. Fuori dalla Coppa Italia, un distacco siderale dalla Juventus capolista e il pensiero ormai rivolto soltanto alla doppia sfida di Europa League contro l'Arsenal. Il passaggio del turno potrebbe ribaltare tutti i giudizi e rendere la stagione meno deludente; poi, però, bisognerà chiudere in bellezza, riportando a casa un trofeo internazionale dopo ben 30 anni.

Carlo Ancelotti, nel post-partita, ha provato a spiegare le ultime deludenti prestazioni, lanciando un monito ai suoi ragazzi: "Dopo l'eliminazione dalla Champions c'è stato un calo. A febbraio le cose sono migliorate, ma le ultime due prove sono sorprendenti per me. In questi quattro giorni che mancano bisogna cambiare velocemente, altrimenti con l'Arsenal sarà dura". È chiaro che nessuno si aspettava di essere a 20 punti dai bianconeri a questo punto del campionato: l'obiettivo era insidiare il più possibile la corazzata di Allegri e fare bene in Champions. Obiettivi falliti ma, come detto, la percezione potrebbe cambiare drasticamente qualora arrivasse la vittoria continentale. Per questo motivo, Carletto non vuole passi falsi giovedì, quando gli azzurri si giocheranno la stagione e dovranno dimostrare di aver compiuto il salto di qualità tanto atteso. Gli allenamenti sono ufficialmente terminati.