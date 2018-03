Napoli e Roma, l'obiettivo Perri: “Ora il San Paolo, poi andrò in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piace al Napoli e alla Roma, ma anche allo Sporting Lisbona e Celta Vigo. Lucas Perri (20), portiere brasiliano del San Paolo, ha così parlato a Premium Sport del suo futuro: “Sto cercando spazio nel mio club, lavoro molto per questo ma è bello vedere il mio nome in giro per il mondo. Seguo il calcio italiano, mi piace la tattica. La scuola italiana di portieri non va nemmeno commentata, Buffon è tra i migliori della storia. Alisson sta facendo bene alla Roma, mi piacciono tantissimo Buffon e Neuer. Il mio obiettivo è quello di giocare nella prima squadra del San Paolo, ma sogno anche di giocare in Europa tra i pali di un top club”.