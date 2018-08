Napoli e Roma sperano: il Benfica non va oltre l'1-1 in casa col PAOK

© foto di Imago/Image Sport

Possono sperare ancora Napoli e Roma, le due italiane con la situazione di ranking ancora in sospeso. Perché se il Benfica si qualificasse, a quel punto il Liverpool scenderebbe in terza fascia e diventerebbe una potenziale avversaria delle due compagini di Serie A, eventualità da scartare in caso invece i lusitani venissero eliminati. E dopo i primi novanta minuti la situazione è ancora in bilico, con il Benfica che non è riuscito ad andare oltre all'1-1 tra le mura amiche, facendosi riprendere nel finale dai greci del PAOK Salonicco che adesso proveranno l'impresa in casa settimana prossima.