Napoli e Roma su Schick, ma la Juve è avanti: accordo fino al 2022

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti si muovono per Patrik Schick, ma la Juve sembra ormai aver staccato tutte le altre pretendenti. Questa, in sintesi, la situazione relativa al futuro del calciatore ceco. Ieri la Roma ha provato a muoversi per beffare i bianconeri, mentre il Napoli ha offerto 19 milioni di euro di euro.

Mosse tardive: la società che per la sesta volta consecutiva ha vinto il campionato italiano ha già assicurato il versamento della clausola da 25 milioni di euro e ha trovato l'intesa col calciatore sulla base di un contratto quinquennale da due milioni di euro netti a stagione.