Napoli, è un nuovo Lozano: già 5 gol in Serie A contro i 4 della passata stagione

È un Hirving Lozano nuovo, quello che si stanno gustando in questa stagione i tifosi del Napoli. Anche l'account social del club campano non manca di rimarcarlo: in un tweet, infatti, viene sottolineato come con il gol messo a segno contro il Crotone, il Chucky abbia già superato lo score di reti della passata stagione: cinque, in nove presenze in Serie A, contro le quattro in ventisei apparizioni della passata stagione.