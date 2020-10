Napoli, ecco Bakayoko: il centrocampista è appena sbarcato a Roma per visite mediche e firma

vedi letture

Appena sbarcato in Italia con un volo proveniente da Londra, Tiemoué Bakayoko sarà un nuovo centrocampista del Napoli dopo aver raggiunto ieri un'intesa totale col Chelsea. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista ex Milan è atterrato da poco a Roma, dove si è diretto al fine di svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per un anno. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno infatti chiuso l'operazione in prestito secco.