Il Napoli continua a trattare i rinnovi di contratto di due giocatori considerati molto importanti per il futuro del club sotto la guida di Gattuso, ovvero Zielinski e Milik. Per entrambi il problema maggiore in sede di trattativa è la volontà degli azzurri di inserire a entrambi una clausola rescissoria nell'accordo, ma questo non è comunque l'unico ostacolo. L'altro riguarda gli ingaggi. L'attaccante vorrebbe guadagnare 4 milioni contro i 2,5 percepiti attualmente. Gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto 3 milioni, a metà strada si potrebbe chiudere. Il centrocampista invece vorrebbe passare dagli attuali 1,1 milioni a 2 netti, cifra considerata alta dal club. Per entrambi, i nuovi contratti avrebbero scadenza nel giugno del 2024. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.