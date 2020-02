vedi letture

Napoli, ecco il report medico su Mertens: forte trauma contusivo alla caviglia destra

Dopo il pareggio di Champions contro il Barcellona, il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare il match di sabato contro il Torino. La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall'inizio in Champions. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco e torello in avvio. Successivamente seduta tecnico tattica e serie di partitine a campo ridotto. Malcuit - riporta la nota ufficiale del club - ha svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Koulibaly prosegue la sua tabella di riabilitazione lavorando parte in campo e parte in palestra. Palestra anche per Llorente. Dries Mertens, dopo l'infortunio di ieri che lo ha costretto ad uscire nel match contro il Barcellona, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha fatto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.