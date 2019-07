Napoli, ecco il terzo colpo in entrata. Elmas atteso già stasera a Dimaro

© foto di Dimitri Conti

Arriva il terzo squillo dell'estate del Napoli. Dopo Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas tocca a Elif Elmas vestirsi d'azzurro e prepararsi a scendere in campo al San Paolo.

Ufficialità arrivata ieri - Il Fenerbahce ha già salutato il macedone classe '99, che ha raccolto la positiva recensione del suo connazionale Goran Pandev per dare l'ok definitivo al trasferimento all'ombra del Vesuvio. L'iter è già tracciato: il centrocampista sarà stamattina a Roma per le visite mediche, poi andrà dritto verso il Trentino per abbracciare Carlo Ancelotti e mettersi a sua disposizione.

Decisivo l'allenatore - A volerlo in maniera determinante è stato lo stesso Ancelotti, conquistato dalla qualità del giovane talento che in poco tempo potrebbe diventare una splendida realtà in maglia partenopea. Un affare da 18 milioni di euro, investimento necessario per un ragazzo che tra qualche mese - come ha fatto Fabian nella passata stagione - potrebbe già raddoppiare il suo valore.