© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la formazione ufficiale scelta dall'allenatore Carlo Ancelotti per la sfida del Napoli che andrà in scena al Via del Mare contro il Lecce, gara valida per la quarta giornata di Serie A.

Napoli 4-4-2 - Ospina, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Llorente.