Napoli, ecco lo Stadio Diego Armando Maradona ed oggi inaugurata anche la stazione

Diego Armando Maradona è riuscito nell'impresa di velocizzare anche la burocrazia italiana. In tempi record, infatti, l'ormai ex Stadio San Paolo da ieri è diventato Stadio Diego Armando Maradona con una delibera, proposta dal Sindaco Luigi de Magistris e dall’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente, firmata da tutta la Giunta Comunale. Nell'atto ufficiale dell'amministrazione, Maradona viene ricordato con parole molto significative come “il più grande calciatore di tutti i tempi che, con il suo immenso talento e la sua magia, ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, incarnando il simbolo di riscatto di una squadra alla quale ha dimostrato che è possibile rialzarsi, vincere e trionfare, offrendo al tempo stesso un messaggio di speranza e di bellezza all'intera città perché, attraverso le vittorie calcistiche del fuoriclasse argentino a vincere non è stata soltanto la squadra del Napoli, ma l'intera città, che si identifica pienamente in lui; sempre dalla parte dei più deboli, Maradona ha combattuto i pregiudizi e le discriminazioni di cui erano ancora oggetto i napoletani all'interno degli stadi, diventando idolo dell'intera città".

Ma non finisce qui. Quest'oggi alle 12, alla presenza anche del governatore De Luca e del presidente De Laurentiis, sarà inaugurata la stazione della Cumana Mostra-Stadio Maradona, intitolata dunque a Diego Armando Maradona e che porterà cittadini e tifosi proprio allo stadio che porta il suo nome. Sono stati disegnati già diversi murales che raffigurano la leggenda argentina, ma anche la storia del club dal 1926 ad oggi. Ci saranno anche altri personaggi che hanno scritto o stanno scrivendo pagine importanti come Hamsik, Insigne, Cavani, Koulibaly, allenatori come Bianchi, Mazzarri, Sarri, ed il presidente De Laurentiis.Un'opera che si estenderà per circa 300 metri quadri e che verrà svelata definitivamente quest'oggi, anche se le iniziative potrebbero presto proseguire con l'idea di aggiungere anche una statua in onore di Maradona nei pressi dello stadio, ma non solo.