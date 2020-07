Napoli, ecco Osimhen: l'investimento più importante per rifondare un attacco disastroso

L'annuncio di Aurelio De Laurentiis può arrivare in qualsiasi momento. Victor Osimhen è del Napoli visto che ieri è stata completata l'intera documentazione, con tutte le firme delle parti in causa e le visite mediche svolte già da tempo (l'attaccante da giorni è in vacanza in patria). Si tratta dell'acquisto più costoso della storia del club partenopeo: s'è chiuso a 50mln di euro più bonus - che non dovrebbero essere così semplici da raggiungere - ed i cartellini del terzo portiere Karnezis e del giovane Claudio Manzi, capitano della Primavera azzurra. Al giocatore un ingaggio intorno ai 4mln di euro più bonus, ma il Napoli potrà usufruire del decreto crescita e quindi al lordo non diventerà quasi il doppio ma aggiungerà più o meno un terzo del netto.

Il mercato del Napoli parte dunque con l'operazione più attesa, invocata da tempo in città visto che Milik non ha mai convinto ed i problemi realizzativi - nascosti dall'eterno Mertens in questi anni - in questa stagione si sono accentuati e nelle ultime settimane stanno diventando un incubo anche per Gattuso. "Se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, poi fai fatica. E' stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol", le parole di Gattuso dopo il ko con l'Inter, ma simili a quelle di tante altre partite, alcune persino vinte, dove la squadra è rimasta a secco o ha segnato solo dopo una montagna di occasioni create. Del resto il Napoli è secondo per tiri ed occasioni create, appena dopo l'Atalanta ma ha addirittura 40 gol in meno e soltanto il settimo attacco del campionato. "Il primo tempo doveva finire 3-0, da anni il Napoli non concretizza quanto produce", ha sottolineato Gattuso dopo il Sassuolo, altra gara che s'è complicata per le occasioni fallite, ma quest'anno la percentuale realizzativa s'è ulteriormente abbassata: gli azzurri hanno al momento una concretezza del 10,9%, la settima sulle prime sette squadre, addirittura la metà di Atalanta e Lazio. Questo aspetto, unito all'addio di Milik anche per motivi contrattuali, ha spinto la società al maxi-investimento Osimhen e più avanti interverrà anche per un attaccante esterno con senso del gol, sostituendo così Callejon, in calo già dall'anno scorso ed in scadenza di contratto. Un restyling di almeno due terzi del tridente titolare, quindi, per provare a riportarlo al livello degli altri reparti della squadra.