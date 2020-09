Napoli, effetto Osimhen: entra e cambia il volto alla partita

Effetto Osimhen. L'acquisto più costoso della storia del club si abbatte come un tornado sul Parma, accendendo un Napoli fino a quel momento piatto, sterile, anche abbastanza spento di fronte alla compattezza di un Parma tutto dietro la linea del pallone. In campo al posto di Demme, col conseguente passaggio al 4-2-3-1 con Mertens alle spalle ed Insigne e Lozano ai lati, bastano pochi minuti all'ex Lille per riempire l'area, mandare in apprensione la difesa gialloblù che al primo cross respinge corto e favorisce Mertens che con un tocco sotto sblocca la gara che da quel momento non c'è più.

Una volta sbloccata la gara, il Napoli ha spazi per mostrare quanto può far male. Osimhen in velocità e nell'attacco alla profondità è imprendibile, ma mostra anche buone capacità associative, mandando Insigne al tiro (sul palo) con un bel colpo di tacco. Il raddoppio arriva dopo un'iniziativa di Lozano - probabilmente il migliore in campo - col tiro che resta lì e trova l'appoggio in rete di Lorenzo Insigne. "Il lavoro del primo tempo ha pagato nella ripresa, loro avevano speso tanto", la sottolineatura di Gattuso nel post-partita, non dando tutti i meriti del finale scoppiettante al cambio di modulo, anche se la sola presenza in area di Osimhen ha dato tutta un'altra consistenza all'attacco azzurro. La sfida, per Gattuso, è sfruttare l'enorme potenziale offensivo senza perdere equilibrio, come del resto accaduto a Parma con i gialloblù mai pericolosi in ripartenza.