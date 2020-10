Napoli, effettuato il secondo giro di tamponi: domani l'esito. Sabato terzo giro di test

Il Napoli, nel centro sportivo di Castel Volturno - riporta Sky Sport - ha effettuato il secondo giro di tamponi. I risultati sono attesi per domani pomeriggio. Un terzo giro di test è invece in programma sabato, con l'obiettivo da parte del club di avere già in giornata i risultati per organizzare al meglio la trasferta di Torino (domenica sera è in programma Juventus-Napoli).