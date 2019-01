Napoli, Eintracht in vantaggio per Marko Rog

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Eintracht Francoforte favorito per Marko Rog. Secondo quanto riportato da Radio Crc il club tedesco sarebbe attualmente in vantaggio per il centrocampista in uscita dal Napoli, visto che il direttore sportivo, Bruno Hubner è molto vicino all'agente del calciatore Fali Ramadani. Sul croato continuano comunque a esserci anche Parma, Genoa e Fiorentina.