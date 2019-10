Napoli, Elmas dopo la nazionale vuole prendersi anche l'azzurro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Elijf Elmas vuole continuare a bruciare le tappe. Prelevato in estate dal Fenerbahce bruciando la concorrenza di tante big europee grazie alla spinta di Carlo e Davide Ancelotti, è già leader della propria nazionale, il talento macedone classe '99 è già trascinatore nella sua nazionale, al pari di un ex azzurro come Goran Pandev. Con una doppietta giovedì l'ha trascinata alla vittoria per 2-1 sulla Slovenia, tenendola ancora in corsa nel gruppo G con due punti di distacco dal secondo posto dell'Austria e da quel sogno chiamato europei. Un'ulteriore spinta per ritagliarsi un ruolo importante al ritorno a Napoli dopo la sosta.

I dubbi estivi nell'affidare il ruolo di quarto centrocampista per due ruoli ad un giocatore così giovane, sono spariti dopo poche apparizioni. Non c'è stato problema di ambientamento e inserimento a frenarlo, mostrando qualità e personalità sin da primi spezzoni di gara. L'esordio alla prima giornata a Firenze, quello in Champions alla prima giornata col Liverpool ed un mese fa - alla terza di campionato - l'esordio da titolare contro la Sampdoria. 7 presenze, di cui due da titolare, è la sensazione che già da dopo la sosta il suo spazio potrebbe aumentare, soprattutto se giocatori più avanti nelle gerarchie - Zielinski su tutti - dovessero continuare ad arrancare.