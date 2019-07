© foto di Dimitri Conti

Eljif Elmas è ad un passo dal Napoli. Secondo quanto riportato da SkySport il centrocampista a breve dovrebbe approdare in azzurro con la società del presidente De Laurentiis che sta chiudendo per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Adesso sono in via di definizione i dettagli del contratto con l'entourage del calciatore macedone.