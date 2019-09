© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allarme rientrato per Eljif Elmas? Sembra di sì. Il calciatore del Napoli, infortunatosi alla caviglia in Nazionale, ha parlato al profilo Instagram della Federazione macedone: "Ringrazio tutti per essersi interessati alla mia salute. Ho avuto un problema nell'allenamento odierno, ma sto meglio e spero di essere a disposizione per la prossima gara. Noi ci impegniamo sempre al massimo per il successo del nostro paese, facciamo del nostro meglio e continueremo a farlo".