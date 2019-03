Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Senza Raul Albiol infortunato e con le squalifiche di Koulibaly e Maksimovic, scelte obbligate per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti che domani contro il Red Bull Salisburgo, in una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dinanzi a Meret schiererà Chiriches e Luperto: "Non ho nessun timore nei confronti di Chiriches, è vero che rientra dall'infortunio ma è molto affidabile e bravo. E grande affidabilità nelle poche partite che ha giocato l'ha sempre mostrata anche Luperto".