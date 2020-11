Napoli, Emerson apre agli azzurri: a fine ottobre Giuntoli ha incontrato un intermediario

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli l'estate scorsa ha incontrato un intermediario per provare a portare in azzurro Emerson Palmieri, ma ha dovuto sbattere contro le richieste del Chelsea e quelle del giocatore. A fine ottobre però, il dirigente partenopeo ha incontrato nuovamente l'intermediario che cura gli interessi del giocatore per il mercato italiano, ottenendo una decisa apertura da parte del brasiliano che però è ancora molto lontano. Si trattava infatti di un altro colloquio per capire la fattibilità dell'affare, visto che gli azzurri dovranno passare anche dalla trattativa con i Blues, ossi duri quando si tratta di mercato in uscita. A riportarlo è Tuttonapoli.