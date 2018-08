Napoli, emozioni e ambizione: Ancelotti alla prima al San Paolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli riabbraccia il San Paolo. E' il giorno della prima stagionale a Fuorigrotta, considerando anche le amichevoli estive (disputate all'estero per i lavori di ristrutturazione all'impianto), e della prima volta di Carlo Ancelotti da allenatore del Napoli. Aver vinto tutto e riuscire ancora ad emozionarsi è il grande segreto di Ancelotti che - dopo l'esordio assoluto in uno stadio per lui importantissimo, l'Olimpico di Roma - è atteso da un debutto casalingo che non poteva neanche immaginare: di fronte ci sarà proprio il suo Milan con cui ha sfidato gli azzurri prima da giocatore e poi da allenatore. E la sensazione sarà comunque stranissima quando girandosi troverà sull'altra panchina Rino Gattuso, forse il giocatore che più di ogni altro ha legato i suoi successi a quelli di Ancelotti con un rapporto stretto e genuino.

Al fischio d'inizio però l'obiettivo sarà solo uno: i tre punti per rincorrere un sogno. "Lo scudetto? Ci sono sogni e utopie. Rincorrere le utopie è azzardato, ma possiamo parlare di sogno pensando a quello che questa squadra ha fatto l'anno scorso - ha detto Ancelotti in conferenza stampa - perché è arrivata ad un passo, è mancato poco e quel poco spero di riuscire a darlo io". Parole importanti, ma con la serenità giusta per dare tranquillità e fiducia e non euforia ad un ambiente che spesso è troppo incline agli eccessi: "L'anno scorso sono mancati quattro punti allo scudetto e questi punti li dobbiamo cercare partita dopo partita con concentrazione e attenzione, cercando di cambiare qualcosa per avere frutti molto presto".

Una prima casalinga particolare anche per i circa 35-40mila previsti al San Paolo. Ci saranno applausi probabilmente per Pepe Reina mentre prevedibili i fischi - almeno quando entrerà in possesso del pallone - per l'ex Higuain, scaricato dalla Juventus in estate e passato in rossonero. Si preannuncia anche una contestazione ad ADL da parte di alcuni gruppi delle curve, ma non ci sono dubbi che alla fine prevarrà il tifo per spingere la squadra in una sfida che si preannuncia molto complicata contro un avversario rinforzato e che già nella seconda parte della scorsa stagione ha trovato una sua quadratura con un solo ko nelle ultime nove trasferte dall'inizio del 2018 (5 vittorie e 3 pareggi) segnando sempre un gol. Anche se negli ultimi anni a Napoli sono stati dolori per i rossoneri: non vincono dal 2010 e da allora hanno rimediato cinque ko e solo due pareggi. Insigne, inoltre, ha proprio nel Milan l'avversario preferito (sei gol realizzati) in serie A. Farà parte del tridente con Callejon ed il confermatissimo Milik: l'indisponibilità di Fabian ha fatto cadere il ballottaggio con Zielinski. L'unica novità dovrebbe riguardare il portiere con l'esordio di David Ospina.