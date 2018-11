Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: c'è Insigne, Zajc non ce la fa

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è Insigne nella formazione ufficiale del Napoli, che Ancelotti ha rivoluzionato in vista della sfida all'Empoli di stasera. Rispetto alla gara contro la Roma, gli azzurri cambiano ben sette elementi, confermando i soli Hysaj, Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne. Nell'Empoli non ce la fa Zajc, che Andreazzoli si porta in panchina ma non schiera nella sfida agli azzurri campani: c'è Ucan come titolare al fianco di Traorè e dietro Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit; Fabian Ruiz, Rog, Diawara, Zielinski; Mertens, Insigne.

A disposizione: Ospina, D'Andrea, Abiol, Ghoulam, Mario Rui, Allan, Hamsik, Callejon, Milik, Ounas.

Allenatore: Ancelotti.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Krunic; Traore, Ucan; Caputo.

A disposizione: Terracciano, Fulignati, Brighi, Veseli, Zajc, La Gumina, Pasqual, Untersee, Capezzi, Marcjanik, Rasmussen, Mraz.

Allenatore: Andreazzoli.