Napoli, entro martedì l'ufficialità dell'acquisto di Verdi dal Bologna

Sul proprio sito, Marca si è chiesta, con un approfondimento degno di nota, dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo visto che i suoi giorni alle merengues sembrano sempre più agli sgoccioli. Le parole espresse dopo la finale di Champions vanno in questa direzione, anche se i club con...

Marca si chiede: "Dove va Ronaldo?" E in lizza c'è anche la Juventus

La Stampa: "Juve, riscattato Douglas Costa. Il piano per Milinkovic"

La Gazzetta dello Sport: "Forcing di Li per il socio Milan. Spunta Preziosi"

Corriere dello Sport in prima: "Juve, sorpresa Golovin"

Corriere Torino in prima: "Pressing Juve su Cancelo"

Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Hamsik no sconti. Idea Handanovic"

La Gazzetta dello Sport: "Juve, tutto su Cancelo. Marchisio via"

Corriere di Bologna: "Lapadula in attacco. Ma dipende da Destro"

Corriere dello Sport: "Con CR7 i portoghesi ci prendono per i fondelli"

L'apertura di Marca sul Real Madrid: "CR7 va via sul serio"

Il Messaggero: "Lazio, c'è Wesley per fare il vice Ciro"

SPAL, La Nuova Ferrara: "Partita l'offerta per Djourou"

Hellas, Fusco al Corriere di Verona: "Insultato più per le mie origini"

Libero: "Il Real mette Conte in attesa"

Secondo quanto riporta Sky Sport, tra lunedì e martedì ci sarà l'ufficialità dello sbarco di Simone Verdi dal Bologna al Napoli. All'ìnizio della prossima settimana, dunque, Carlo Ancelotti avrà il primo rinforzo per il prossimo anno: per Verdi è pronto un contratto di cinque stagioni.

