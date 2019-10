Napoli, esperimento fallito: Milik sbaglia tutto. E Lozano non si vede

Fonte: Inviato a Genk

L’esperimento non funziona. Perché il Napoli resta a secco, e la nuova coppia gira a vuoto. Arkadiusz Milik finisce sotto il fuoco della critica per i gol mangiati: le traverse indurrebbero a pensare alla sfortuna, ma l’ariete polacco ha avuto tre occasioni limpide e le ha fallite. Hirving Lozano, se possibile, ha fatto persino peggio: il messicano non si è letteralmente visto in campo, impegnato nella ricerca di quella profondità che Ancelotti dice di avergli chiesto e che probabilmente non ha mai trovato, nella nebbia crescente della Luminus Arena di Genk.

Il grande acquisto estivo e il centravanti che non deve far rimpiangere Icardi. Alla seconda giornata di Champions, è ancora presto per dare giudizi definitivi sulla stagione. Sta di fatto che entrambi hanno fatto rimpiangere Dries Mertens rimasto in panchina a 70 km dalla sua Lovanio. E ovviamente Lorenzo Insigne, rimasto in tribuna a guardare i suoi compagni pareggiare. Per non parlare di Fernando Llorente, schierato da Ancelotti come mossa Champions e disinnescato dalla difesa avversaria nel brutto Napoli di fine secondo tempo.

Gerarchie in subbuglio. A oggi, è quasi paradossale che il centravanti spagnolo, arrivato a parametro zero e a mercato praticamente concluso, sia diventato uno dei giocatori di cui questo Napoli non sembra proprio poter fare a meno. E che mandare in campo i due attaccanti teoricamente di maggior valore (almeno dal punto di vista economico) sia da vedersi come un esperimento. Fallito. Perché la nuova coppia, quell’inedita Milik-Lozano, ha sbattuto su una difesa che a Salisburgo ha subito 6 gol. Non proprio dettagli.