Napoli, estate spartiacque per Insigne: il futuro ora è in discussione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I rumors intorno al futuro di Lorenzo Insigne iniziano a essere pressanti quanto mai prima, anche perché la dichiarazione nel post Sassuolo, ha acceso il dubbio che qualcosa, a breve, potrebbe davvero succedere: "Finché giocherò con questa maglia darò il 100%". Mino Raiola, suo nuovo agente a partire dal prossimo aprile, è già pronto a per fare i propri calcoli, considerando però, che De Laurentiis ha dichiarato in tempi non sospetti che il prezzo del giocatore è di 200 milioni di euro. I conti però dovranno essere fatti anche con il calciatore, che vicino ai 28 anni si interrogherà sulla scelta più importante della vita professionale. Un'estate spartiacque che deciderà la carriera del capitano azzurro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.