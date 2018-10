Napoli, Fabian: "Aspettavo il primo gol, mi aiuta a trovar ritmo e fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo il primo gol in Italia contro l'Udinese è intervenuto nel corso del post-partita di Dazn: "Stavo aspettando questo momento con la mia prima rete, mi fa bene per trovare fiducia e tenere ritmo. Sono felice per il mio primo gol, ma soprattutto per i tre punti".

Come mai tendi sempre ad inserirti centralmente? "Faccio quello che mi dice il mister e anche quello che mi viene in mente in quel momento, mi piace inserirmi. Mi auguro che mercoledì in Champions League vada tutto bene".