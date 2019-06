Napoli, Fabian domina con l'Under 21: pronto il rinnovo per blindarlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella Spagna Under 21 che ieri è volata in finale, asfaltando per 4-1 la Francia, brilla il talento di Fabian Ruiz. Il classe '96 del Napoli ha preso in mano la sua squadra, risultando il migliore in campo per l'Uefa, giustificando i rumors della stampa spagnola dei giorni scorsi su un interessamento nei suoi confronti da parte del Real Madrid, ma anche le parole di Carlo Ancelotti che l'ha esaltato più volte pubblicamente, dopo averlo voluto fortemente l'estate scorsa.

Accostamenti che non sono una novità perché le due big spagnole lo seguono in realtà già da tempo, prima ancora del passaggio al Napoli che però ha avuto il merito di bruciare tutti sul tempo e pagare al Betis quella clausola di 30mln di euro che ora sembra bassissima e rappresenta forse la metà della sua attuale valutazione. L'anno in serie A ed alle dipendenze di Ancelotti l'ha migliorato ulteriormente, al punto che il Napoli è corso ai ripari trovando l'intesa per il rinnovo: al termine dell'Europeo prolungamento fino al 2024 ed adeguamento dell'ingaggio per rimuovere la clausola rescissoria e blindare così un talento cristallino di cui al momento non si conoscono neanche del tutto i margini di crescita.