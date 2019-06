Napoli, Fabian e le voci sul Real: "Ora penso solo all'Europeo U21"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabian Ruiz parla dal ritiro della Nazionale Under 21 spagnola, in corsa per trionfare nell'Europeo di categoria in Italia. Attraverso Radio Onda Cero, il centrocampista del Napoli ha parlato anche delle voci che lo vogliono nel mirino del Real Madrid. "Ora penso solo all'Europeo, alla partita di giovedì in modo da poter essere in finale".

Le parole su Ancelotti. Il calciatore ex Betis Siviglia ha commentato il suo rapporto con l'allenatore dei partenopei. "E' un tecnico che ti dà fiducia, ti fa sentire importante ed è molto vicino ai giocatori. E' un tecnico molto tranquillo, ma quando si arrabbia... E' comunque un uomo spettacolare. A Napoli ho fatto un piano di lavoro personalizzato per mettere massa muscolare ed è tornato utile", ha detto.