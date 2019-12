© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Osservato da vicino dal direttore sportivo Eric Abidal in occasione di un Lecce-Napoli, il Barcellona continua ad essere molto interessato a Fabian Ruiz (23). Anzi, secondo la stampa catalana il centrocampista del Napoli sarebbe il primo obiettivo per la prossima estate. La novità è rappresentata dal fatto che da parte dello spagnolo stiano arrivando messaggi d'amore verso i catalani: l'ex Real Betis - si legge - vorrebbe tornare in Spagna nel 2020 per giocare in una big della Liga.