Napoli, Fabian in nazionale tra condizione e rinnovo del contratto

Carlo Ancelotti si augura di vedere il vero Napoli dopo la sosta per le nazionali. Nelle prime due giornate la squadra non ha convinto, denotando poco equilibrio in fase difensiva, deludendo proprio negli uomini migliori - Koulibaly ed Allan su tutti - apparsi in evidente ritardo di condizione. Non ha brillato neanche Fabian Ruiz, arrivato a ritiro ultimato da un pezzo dopo il trionfo nell'Under 21 ed il titolo di MVP della competizione. Se il difensore completerà due settimane di allenamenti, il centrocampista invece si presenterà alla ripresa con la Sampdoria con almeno altri 90 minuti nelle gambe.

Ieri Fabian infatti è stato tra i migliori nella vittoria della Spagna in Romania, dando segnali importanti per il ritorno ai suoi livelli anche in maglia azzurra. Importanti anche le parole dal ritiro della nazionale sulla voglia di proseguire la carriera a Napoli, nonostante i tanti rumors sulle big spagnole pronte all'assalto: "Il club e i miei rappresentanti stanno parlando e spero che arrivi l'accordo. Io - ha proseguito - sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia. Real o Barcellona? "Piace essere accostati a questi club ma dico sempre che ho un contratto di quattro anni con il Napoli e sono molto contento. L'allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano", le parole di Fabian, che Ancelotti non vede l'ora di riavere finalmente ai suoi livelli in vista del primo tour de force della stagione.