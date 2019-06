Napoli, Fabian: "Mi piacerebbe giocare insieme a James Rodriguez"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini del 'Corriere dello Sport' da Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che dal ritiro della Spagna ha fatto il punto sulla prima stagione trascorsa nella squadra partenopea: "Juventus inavvicinabile? No, proveremo ad avvicinarci anche non è facile perché hanno una grande squadra. Quest’anno

ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Per il prossimo sono sicuro che arriveremo a lottare fino alla fine con loro per lo Scudetto".

Sul possibile arrivo di James Rodriguez, calciatore appena rientrato al Real Madrid dopo l'avventura al Bayern Monaco: "Certo che mi piacerebbe giocare con lui, ma non lo conosco di persona e non so se verrà a Napoli. A tutti comunque farebbe piacere giocare con giocatori di talento".