Napoli, Fabian Ruiz: "Alle volte facciamo 2-3 partite alla grande, in altre non ci siamo"

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro la Roma per 4-0. "Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo. È vero che alle volte facciamo 2-3 partite alla grande, mentre le altre non ci siamo. Non so il perché, dobbiamo correggere. Siamo messi bene in classifica, nonostante quella partita che non abbiamo giocato. Maradona è una figura molto importante per il calcio, per quel che ha fatto, noi che amiamo il calcio".