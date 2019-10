Napoli, Fabian Ruiz cercato da Guardiola: ci sono frizioni col City

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso degli ultimi mesi diversi club hanno chiesto informazioni per Fabian Ruiz, talento spagnolo del Napoli. Chi lo ha cercato con maggior insistenza, riporta Sky, è stato il Manchester City, con Guardiola che ha bussato più volte sbattendo però contro il muro del Napoli: ‘Fabian non si tocca, non è in vendita’. A meno di un'offerta - concretamente mai pervenuta - realmente stratosferica e fuori mercato, dai 150 milioni in avanti. Altro piccolo dettaglio da aggiungere: tra il City e il club di De Laurentiis ultimamente non corre buon sangue dopo l’intrigo Jorginho (poi andato al Chelsea) di più di un anno fa.".