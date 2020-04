Napoli, Fabian Ruiz corteggiato da Barcellona e Real: ma gli azzurri vogliono trattenerlo

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz piace a Barcellona e Real Madrid, con una possibile incursione del Manchester City. Gli azzurri, però, non vogliono assolutamente lasciar partire il calciatore spagnolo: il Mundo Deportivo ha cercato di ricostruire il piano della società per poter trattenere il giocatore. Prima la proposta di rinnovo, in caso di rifiuto il Napoli cercherà di convincerlo a rimanere un anno per poi essere ceduto dopo l'Europeo del 2021.