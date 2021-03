Napoli, Fabian Ruiz e Koulibaly saranno ceduti? In estate ADL può incassare 100 milioni

Koulibaly e Fabian in vendita a fine stagione. Lo scrive in prima pagina il quotidiano Il Roma. A quanto pare, in estate De Laurentiis, presidente del Napoli, incasserà circa 100 milioni di euro con diverse cessioni eccellenti, tra queste proprio quelle del centrale senegalese e del talento andaluso. Si tratta dei due calciatori più ricercati sul mercato per età e caratteristiche. Col ricavato, il patron azzurro rifonderà la squadra e acquisterà nuovi calciatori per far ripartire il ciclo.