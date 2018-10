Napoli, Fabian Ruiz: "Felice con Ancelotti. Tratta tutti allo stesso modo"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dal ritiro dell'Under 21 spagnolo ha parlato a Cadena Ser: "Ancelotti ci è molto vicino, ci dà tante spiegazioni e tratta tutti i calciatori allo stesso modo. Come allenatore ha vinto tutto sono contento del suo atteggiamento nei miei e nei nostri confronti. Tra Spagna e Italia c'è un cambiamento importante, in Serie A è un calcio più fisico, anche se in realtà non ho trovato troppe differenze. Champions? Bellissimo sentire l'inno a centrocampo".