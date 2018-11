Napoli, Fabian Ruiz: "La gara era difficile anche senza pioggia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del match disputato al Marassi sotto il diluvio: "Sono contento per il gol, ha dato fiducia alla squadra, ci ha fatto capire che potevamo ribaltarla. Non era facile giocare su questo campo, sapevamo che la partita sarebbe stata difficile anche senza pioggia, ma volevamo i 3 punti. Non so cosa abbia detto il mister negli spogliatoi a fine primo tempo, io ero in campo che mi scaldavo, sicuramente avrà motivato la squadra. Tutte le partite sono importanti, bisogna usare la testa, il cuore e la spinta dei nostri tifosi, oggi era il momento di combattere e usare il cuore, e siamo riusciti a vincere. Ora si va in Nazionale, quando torneremo sapremo come riprendere al meglio il nostro cammino".