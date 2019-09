Napoli, Fabian Ruiz osservato speciale del Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona ha deciso di porre in cima alla lista degli obiettivi in vista della prossima stagione Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che ogni giorno aumenta il proprio valore con prestazioni sempre più convincenti. I catalani lo seguiranno lungo tutto il corso del campionato, con l'intenzione di capirne l'eventuale funzionalità per il futuro blaugrana. Gli azzurri ovviamente non hanno nessuna intenzione di metterlo in vendita, ma dovranno fare i conti con l'interesse del Barça. A riportarlo è Mundo Deportivo.