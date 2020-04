Napoli, Fabian Ruiz piace a tutti ma la base d'asta è di 100 milioni di euro

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, continua a essere corteggiatissimo dai migliori club al mondo, con Real Madrid, Barcellona e Manchester City in cima alla lunga lista di pretendenti. Ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cederlo e fissa il prezzo a 100 milioni in attesa di sedersi per parlare del rinnovo con inserimento di una clausola addirittura superiore, ovvero di 120 milioni. Nei piani di Gattuso lo spagnolo è al centro del progetto e per fortuna dei tifosi azzurri, lo è anche nei pensieri del presidente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.