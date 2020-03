Napoli, Fabian Ruiz sboccia e attira le big ma De Laurentiis ora punta al rinnovo

Fabian Ruiz in questa stagione è sbocciato definitivamente. E' primo in Serie A per passaggi effettuati e per palle recuperate e questo suo rendimento non fa altro che attirare ancora di più l'interesse delle big internazionali, soprattutto di quelle spagnole come Real e Barcellona che hanno dormito quando De Laurentiis decise di pagare la clausola da 30 milioni al Real Betis. Adesso i due club che si contendono il titolo nella Liga sono pronti a tornare alla carica ma gli azzurri non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire, anzi. Il presidente partenopeo ha già mandato segnali inequivocabili di rinnovo per il talento 23enne, che a tre anni dalla scadenza dell'attuale accordo, dovrà presto decidere quale direzione far prendere alla propria carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.