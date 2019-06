Napoli, Fabian Ruiz sfida l'Italia: "Vogliamo vincere l'Europeo U21"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non conosco molto la Polonia e il Belgio, mentre conosco bene l’Italia avendoci giocato quest’anno e ha grandissimi giocatori”. Lo ha detto Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola under 21, alla vigilia della sfida tra Spagna e Italia under 21 per gli europei di categoria. “Nove giocatori su ventuno fanno già parte della nazionale maggiore, ciò significa che hanno una buona squadra. Sarà un partita difficile contro l’Italia, ma anche le altre due lo saranno. Noi però sappiamo di avere una buona squadra e vogliamo vincere l’europeo, daremo il massimo”, ha detto ancora Fabian.