© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sogno di vincere l'Europeo Under 21 questa sera, sogno un titolo la prossima stagione con il Napoli e di poter andare poi all'Europeo del 2020 con la Nazionale maggiore spagnola”. Il centrocampista del Napoli e della Rojita Fabian Ruiz ha confessato le sue ambizioni in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Mundo. Tre obiettivi prestigiosi, uno dei quali potrebbe essere già raggiunto fra poche ore nella finale dell'Europeo Under 21 contro la Germania in programma alle 20:45.