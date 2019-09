Napoli, Fabian: "Spero di poter rinnovare. Qui sento la fiducia di tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato a Marca nel corso del ritiro della Nazionale spagnola:

Ha superato la rabbia della partita contro la Juventus?

"A caldo fatichi a capire una sconfitta del genere. Siamo riusciti a pareggiare nonostante il 3-0, cosa difficilissima. Perdere in questo modo negli ultimi minuti è doloroso ma succede".

Il primo che si è rialzato è stato Koulibaly, nonostante l'autogol. Come ha vissuto quel momento?

"Tutti sbagliamo e il primo a saperlo è lui. Siamo tutti al suo fianco perché sappiamo quanto sia importante per noi. Avrei potuto sbagliare anche io, e vorrei allo stesso modo che tutti fossero al mio fianco".

Il calcio a Napoli somiglia a Siviglia?

"Anche a Siviglia si vive di calcio, Napoli è simile anche se molto più grande. Poi c'è solo una squadra e in ogni strada respiri la maglia azzurra. Per i napoletani, la squadra è tutto. E per noi è importante sentirli vicini".

Volete vincere?

"Voglio davvero che ciò accada, per vedere tutta la città festeggiare con noi".

Prolungherà il suo contratto con il Napoli?

"I miei agenti stanno parlando con la società e spero che venga raggiunto un accordo. Sono molto felice fin dal primo momento che sono arrivato. Mi hanno subito dimostrato grande fiducia".

Cosa ha pensato quando si è parlato di interessamenti concreti da parte di Barcellona e Real Madrid?

"Mi piacere essere accostato a questi club ma ho sempre detto la stessa cosa: ho altri quattro anni di contratto al Napoli e sono contento qui. L'allenatore mi dà la sicurezza di cui ogni giocatore ha bisogno".

Come ha passato l'estate da campione europeo U21?

"Dopo aver vinto la finale ho detto: voglio passare tanto tempo con la mia famiglia e con gli amici, festeggiare con loro. Erano diverse estati che non potevo farlo. Mi sono goduto una vacanza molto tranquilla. La prima dopo che ho lasciato Siviglia".

Il prossimo anno vorrà viverla altrettanto tranquilla?

"No, spero di poter andare all'Europeo e finire come quest'anno. Poi anche partecipare ai Giochi Olimpici di cui tutti mi hanno parlato benissimo".