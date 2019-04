Napoli, faccia a faccia con Raiola: Insigne e Lozano, destini incrociati

Il Mattino di oggi rivela che è imminente il blitz di Mino Raiola a casa De Laurentiis: i nodi stanno per venire al pettine e il manager di Lorenzo Insigne ha sul piatto l'argomento giusto per ridurre il prezzo del cartellino del capitano, ovvero il sì di Lozano. Il messicano è il prescelto di Ancelotti e De Laurentiis farà di tutto per accontentare il suo tecnico: il faccia a faccia con Raiola servirà a capire il destino di Insigne, che spinge per un'avventura all'estero.