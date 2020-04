Napoli, fase di stallo per il rinnovo di Mertens: Inter e Monaco lo tentano

vedi letture

Dopo quell'incontro avvenuto sul lungomare di Napoli tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis, il rinnovo dell'attaccante belga con il Napoli sembrava cosa fatta. Intanto, però, il brindisi non è ancora arrivato. La situazione, stando a quanto raccontato oggi dal Corriere dello Sport, vive una fase di stallo a causa dell'emergenza Coronavirus, sfruttata da altri club per tentare l'ex PSV. Inter su tutti ma anche Monaco, le altre società lavorano per convincere 'Ciro'. Quest'ultimo per il momento riflette a casa, forte del suo amore per Napoli. La sua sarà soprattutto una scelta di vita.